Pesce senza etichetta, sequestro da 800 chili di tonno rosso e polpa di ricci a Palermo

I militari hanno sanzionato sei esercenti per un complessivo di 17mila euro.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 17/06/2020 - 16:59:55 Letto 374 volte

I Carabinieri delle Compagnie Piazza Verdi e San Lorenzo, coadiuvati dalla Capitaneria di Porto di Palermo, hanno effettuato una serie di controlli ai venditori della filiera ittica.

I militari hanno proceduto alla verifica di numerose attività, elevando per sei esercenti sanzioni amministrative per complessive 17.000 euro.

Un ambulante, inoltre, è stato denunciato in stato di libertà per vendita di prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione.

I prodotti sequestrati, privi di etichettatura e tracciabilità, ammontano a 800 kg di cui 175 di tonno rosso e 4 di polpa di ricci per i quali è in atto il fermo biologico.

Dopo le verifiche da parte dell’A.S.P. 180 kg di pesce sono stati devoluti in beneficenza alla onlus “Boccone del Povero”, mentre i rimanenti, poiché non idonei al consumo alimentare, sono stati smaltiti da una ditta autorizzata.

Fonte: Carabinieri

