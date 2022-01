Peste suina

Peste suina africana, firmata ordinanza Patuanelli-Speranza per frenare la diffusione

L'ordinanza consente alle attività produttive di continuare a lavorare in sicurezza, fornendo rassicurazioni in merito alle nostre esportazioni.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 14/01/2022 - 09:12:19 Letto 479 volte

Peste suina, il contagioso virus, che colpisce suini e cinghiali è stato riscontrato in Piemonte e Liguria. Non è pericoloso per l'uomo, ma crea ingenti danni agli allevamenti e all'economia.

ntato arriva un'ordinanza per frenarne la diffusione nei territori colpiti. Il provvedimento è stato firmato dai ministri delle Politiche agricole, Stefano Patuanelli e della Salute, Roberto Speranza.

E' ammessa, inoltre, la caccia di selezione al cinghiale, come strumento per rafforzare la rete di monitoraggio sulla presenza del virus.

Vietata, invece, quella ordinaria perché comporta grandi spostamenti di animali, che potrebbero diffondere la malattia.

Fonte: Adnkronos

