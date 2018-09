Petizione #NessunotocchiSalvini

Petizione a sostegno di Salvini, sabato un gazebo a Palermo

I militanti della Lega allestiranno un gazebo a Palermo in solidarietà al ministro dell'Interno Matteo Salvini. #NessunotocchiSalvini

di Palermomania.it | Pubblicata il: 21/09/2018 - 11:26:13 Letto 373 volte

Sabato 22 settembre a Palermo, in piazzetta Bagnasco (via Ruggiero Settimo) i militanti della Lega allestiranno un gazebo in solidarietà al ministro dell'Interno Matteo Salvini.

Dalle 16 alle 19 sarà possibile firmare la petizione #NessunotocchiSalvini, a sostegno dell'azione del vicepremier, anche in merito alla politica sui respingimenti.

L’Italia è un Paese strano – sottolinea Igor Gelarda, responsabile per gli enti locali della Lega e consigliere comunale – nel quale chi fa rispettare le leggi può finire indagato, mentre gli illegali vengono addotti come modelli da seguire”.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!