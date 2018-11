fiume Salso

Petralia Soprana, chiesto intervento urgente per il fiume Salso

Scampato il pericolo per l'esondazione del fiume Salso, nei pressi della borgata di Raffo (Petralia Soprana), il sindaco Pietro Macaluso chiede un intervento urgente per la messa in sicurezza.

Scampato il pericolo per l’esondazione del fiume Salso, nei pressi della borgata di Raffo, il sindaco Pietro Macaluso chiede un intervento urgente per la messa in sicurezza dell’alveo del fiume. Il primo cittadino, con una missiva al Genio Civile di Palermo, all’Assessorato alle Infrastrutture e all’Ispettorato Regionale Tecnico, ha segnalato che da anni non sono stati eseguiti lavori di pulizia e sistemazione del letto del fiume Salso con il conseguente intasamento dello stesso e l’automatica esondazione specie quando le piogge, come nei giorni scorsi, diventano copiose e persistenti.

L’area a rischio principalmente interessata, come scrive il sindaco Macaluso, è quella che costeggia i quartieri “Scatozzi” e “Lucia” della frazione Raffo.

