Petralia Soprana, scuole chiuse per liberare le strade dal ghiaccio

Domani 7 gennaio scuole chiuse. Si continua a lavorare per liberare le strade di tutto il territorio comunale.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 06/01/2019 - 23:19:24 Letto 345 volte

Scuole chiuse domani (7 gennaio). Il sindaco di Petralia Soprana, Pietro Macaluso, ha firmato l’ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per evitare disagi alle famiglie considerato che le strade se pur libere possono diventare pericolose per via del ghiaccio.

L’attività di sgombero della neve per rendere percorribili le strade nel territorio comunale di Petralia Soprana continua ininterrottamente anche oggi giornata dell’Epifania. Tutte le forze a disposizione dell’amministrazione comunale sono impegnate senza sosta.

