Petralia Sottana, forza il posto di blocco e scappa: arrestato 28enne

28enne di Castellana Sicula, forza il posto di blocco dandosi alla fuga.

Pubblicata il: 21/02/2019

Ieri nel corso di un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati, i militari della Stazione di Polizzi Generosa, hanno tratto in arresto con l’accusa di resistenza a Pubblico Ufficiale, Geraci Giorgio 28enne di Castellana Sicula.

Il giovane alla guida di una Fiat Panda, all’alt intimato di Carabinieri in prossimità dello svincolo A19 in località Tremonzelli, anziché fermarsi, ha proseguito la marcia forzando il posto di controllo dandosi alla fuga lungo la SS 120.

A nulla è valso il tentativo del 28enne, infatti i Carabinieri, immediatamente postisi all’inseguimento, sono riusciti a raggiungerlo dichiarandolo in stato di arresto.

Le successive operazioni condotte anche con l’ausilio dei militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno permesso, a seguito di perquisizione personale e veicolare, di denunciare in stato di libertà per “porto abusivo di arma” il passeggero, O.a. 20enne ghanese, trovato in possesso di un coltello a scatto delle dimensioni di 16 cm.

Il Geraci al termine delle formalità di rito, veniva dichiarato in stato di arresto e, nel pomeriggio di ieri condotto innanzi il Tribunale di Termini Imerese che ne ha convalidato l’arresto.

Fonte: Carabinieri

