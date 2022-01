variante Omicron

Pfizer, il Vaccino per la variante Omicron sarà pronto a marzo

Il vaccino Pfizer specifico per la variante Omicron sarà pronto entro marzo. Il vaccino colpirà anche altre varianti in circolazione.

Pubblicata il: 10/01/2022

Il vaccino Pfizer specifico per la variante Omicron sarà pronto entro marzo. Lo ha annunciato Albert Bourla, Ceo del colosso farmaceutico Usa, in un'intervista alla Cnbc. L'azienda ha già cominciato a produrre delle dosi, ha spiegato Bourla aggiungendo che il vaccino colpirà anche altre varianti in circolazione.

"La speranza è riuscire a ottenere un prodotto che avrà una protezione migliore in particolare contro l'infezione, perché la protezione contro i ricoveri e la malattia grave è ragionevole in questo momento, con i vaccini attualmente a disposizione, finché si ha la terza dose", ha detto Bourla.

Fonte: Adnkronos

