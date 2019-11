Piani costruttivi

Piani costruttivi, bocciatura dal Consiglio comunale

''Esprimiamo soddisfazione. Necessario utilizzare immobili esistenti'', ha dichiarato Fausto Melluso, consigliere comunale di Sinistra Comune.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 07/11/2019 - 16:48:36 Letto 354 volte

“Esprimiamo soddisfazione per una vicenda che finalmente ha trovato una sua definizione – dice Fausto Melluso, consigliere comunale di Sinistra Comune - . In una città in cui ci sono 30 mila appartamenti vuoti è impensabile riscontrare una utilità pubblica nell’idea di costruirne altri anche in deroga alla normativa di tipo urbanstico vigente. Resta il tema delle aree industriali dismesse che per noi è fondamentale: in sede di discussione del nuovo strumento urbanistico, cioè il Piano Regolatore generale, siamo certi che l’Amministrazione e la maggioranza troveranno il modo di utilizzarle al meglio e a favore delle categorie sociali che partono da una situazione di svantaggio.

Spiace constatare che la maggioranza non sia stata del tutto coesa rispetto alla bocciatura del provvedimento, che è stato comunque sostenuto anche da consiglieri ‘esterni’ - conclude Melluso - cui va dato atto di aver svolto un ruolo importante per la gestione di questa delicata vicenda".

