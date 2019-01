stagione sciistica

Piano Battaglia, firmata la convenzione, al via la stagione sciistica

Via libera alla stagione sciistica a Piano Battaglia. Firmata la convenzione provvisoria fra la Città Metropolitana di Palermo e la Piano Battaglia srl.

Via libera alla stagione sciistica a Piano Battaglia. Nella serata di ieri è stata firmata la convenzione provvisoria fra la Città Metropolitana di Palermo e la Piano Battaglia srl gestore degli impianti di risalita che permetterà alla medesima società di gestire anche le piste.

“Faremo di tutto – dice Antonio Catalano, amministratore della Piano Battaglia srl – per riuscire ad aprire venerdì. Sarà una corsa contro il tempo anche per garantire lo svolgimento delle gare regionali di slalom in programma sabato e domenica” . Per la messa in sicurezza e la gestione delle piste saranno utilizzate le risorse proprie della Città Metropolitana messe a disposizione dal medesimo ente per permettere l’avvio della stagione. L’accordo ha il carattere di provvisorietà proprio in attesa del trasferimento delle risorse messe a disposizione, invece, dalla Regione.

“Sono state poste le basi – conclude Catalano – per superare anche i residui ostacoli e, nelle prossime settimane, abbandonare il carattere di provvisorietà e garantire l’intera stagione grazie alla rinnovata collaborazione con la Città Metropolitana”.

