Piano operativo antincendi, Schifani incontra l'amministratore delegato di Leonardo: ''Procediamo per arrivare all'obiettivo il prima possibile''

La realizzazione in Sicilia del piano operativo antincendi sarà finanziato grazie ai fondi (25 milioni di euro) del Pon Legalità.

16/11/2023

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha incontrato stamattina a Roma l'amministratore delegato di Leonardo, Roberto Cingolani.

Al centro dell'incontro con la società di Stato specializzata in tecnologie in ambito aerospaziale, difesa e sicurezza, la realizzazione in Sicilia del piano operativo antincendi finanziato grazie ai fondi (25 milioni di euro) del Pon Legalità.

«Dopo avere recuperato le risorse, e di questo ringrazio ancora il ministro dell'Interno Piantedosi - dice Schifani - procediamo a tappe forzate per arrivare all'obiettivo il prima possibile».

Fonte: Regione Siciliana

Fonte Immagine: Facebook Schifani

