Piano Parcheggi Palermo: ammessi a finanziamento quattro progetti

Sono stati ammessi a finanziamento i parcheggi di interscambio Francia, Don Bosco, Boiardo e De Gasperi.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 26/05/2020 - 11:08:30 Letto 323 volte

“Il Governo Musumeci fa da motore propulsore di ben quattro infrastrutture che cambieranno la mobilità di Palermo. Sono stati ammessi a finanziamento i parcheggi di interscambio Francia, Don Bosco, Boiardo e De Gasperi, da realizzarsi in forza di un partenariato pubblico-privato dal valore complessivo di circa 120 milioni di euro, di cui quasi 50 milioni messi in campo dalla Regione Siciliana”.



Così l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone ha commentato il via libera, da parte del Dipartimento Infrastrutture, ai decreti di finanziamento dei progetti di quattro parcheggi scambiatori a Palermo.



“Si tratta di quattro snodi intermodali che rientrano nel più ampio Piano Parcheggi che il Governo Musumeci sta attuando nelle Città metropolitane e nei Comuni più popolosi della Sicilia, attraverso tempi rapidi nelle procedure. Stiamo consegnando alla collettività degli investimenti attesi da anni ma che erano rimasti come congelati. Riqualifichiamo le aree urbane e diamo ulteriore slancio alla mobilità sostenibile, creando quelle infrastrutture - conclude Falcone - che servono a spingere sempre più cittadini a scegliere i trasporti pubblici in luogo dell’auto privata”.

