Piattaforme telematiche regionali in tilt, all'Ars interrogazione parlamentare contro ''click-day''

Ieri reti bloccate per sovraccarico di preiscrizioni ai nuovi corsi di formazione. La deputata di Forza Italia Rossana Cannata chiede di rivedere le fasi dei processi telematici

di Palermomania.it | Pubblicata il: 07/06/2018 - 10:58:31 Letto 360 volte

A mezzogiorno di ieri sarebbero dovute partire le preiscrizioni online ai nuovi corsi di formazione professionale in fase sperimentale, per i quali sono stati messi al bando 125 milioni di euro; così però non è stato: i troppi accessi hanno mandato in tilt il portale tramite il quale dovevano essere presentate le domande.

Un fenomeno già noto, che però prevalentemente si verifica in occasione dei cosiddetti "click-day", in riferimento al poco tempo per compilare le domande on line che causa un vero e proprio assalto ai siti istituzionali. Con un’interrogazione parlamentare Rossana Cannata, deputata regionale di Forza Italia, chiede all'Ars di rivedere le fasi dei processi telematici di assegnazione delle risorse.

“Sebbene dal Dipartimento in questione sottolineino come non si tratti di un click-day, e che quindi ci sarà tempo fino al prossimo 26 giugno per iscriversi ai corsi - commenta Cannata - con la mia interrogazione parlamentare ho voluto far notare come un semplice malfunzionamento della piattaforma telematica, che non riesce a supportare un carico dati elevato, possa diventare un vero e proprio calvario per le imprese e in generale per i destinatari degli avvisi”.

