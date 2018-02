hotel

Piazza Giulio Cesare, sequestrato un hotel

Sequestrati un hotel e un affittacamere a Piazza Giulio Cesare a Palermo. Ecco perchè

Il nucleo Accertamenti tributari della Polizia Municipale, ieri mattina ha effettuato i controlli sull’evasione tributaria di due attività ricettive, un hotel ed un affittacamere, in piazza Giulio Cesare n. 14.

Nell’hotel, che aveva cessato l’attività nel 2014, per effettuare lavori strutturali, è emerso che le opere edili sulla struttura portante sono state realizzate abusivamente, motivo per cui si è proceduto al sequestro penale. Inoltre è stato accertato che le tre insegne pubblicitarie dell’hotel non più in attività, esposte sul fronte strada, contenevano invece indicazioni per raggiungere un adiacente affittacamere. Quest’ultimo, risultato sfornito delle autorizzazioni amministrative, è stato sottoposto a sequestro amministrativo ed inoltre il gestore, è stato denunciato all’autorità giudiziaria per la mancata comunicazione alla locale questura delle identità degli ospiti della struttura.

Alla fine degli interventi, sono stati contestati i seguenti illeciti amministrativi: sanzione amministrativa di 1.032 euro più sanzione accessoria del sequestro amministrativo per la mancata segnalazione di inizio attività allo Sportello Unico; 3 sanzioni da 412 euro ciascuna per le insegne pubblicitarie abusive; 2 sanzioni amministrative ai proprietari del locale affittacamere per mancanza di certificazione di agibilità di 154 euro ciascuna.

Contestualmente è stata inoltrata comunicazione all’Ufficio Tributi per il mancato pagamento degli ultimi sei anni della TARI, per una superficie di circa 834 metri quadrati relativi all’hotel e di circa 130 metri quadrati, riconducibili all’attività di affittacamere.

