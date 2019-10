pedonalizzazione

Piazza Indipendenza pedonalizzata, la possibile decisione del Comune

Piazza Indipendenza off-limits alle auto e una nuova pista ciclabile i progetti a cui starebbe pensando l'amministrazione.

17/10/2019

Piazza Indipendenza chiusa alle auto e una nuova pista ciclabile da viale Strasburgo a via Dante. Sarebbero questi i progetti a cui starebbe pensando l’amministrazione. Ma, la seconda è già in una fase avanzata, non si può dire lo stesso per la prima idea ovvero rendere piazza Indipendenza off-limits al traffico veicolare e trasformarla in una grande isola pedonale.

La notizia è trapelata ieri in occasione della nona edizione di ''No Smog Mobility''. Sarebbe stato l’assessore all’Ambiente Totò Cordaro a svelare il progetto. L’annuncio è stato anche confermato dall’assessore comunale Giusto Catania che ha spiegato come il progetto di pedonalizzazione della piazza non sia solo uno spot.

