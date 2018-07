violenza familiare

Picchia la moglie per essere stata al mare, arrestato

La donna era già ospite, insieme ai figli, di una struttura di accoglienza per mamme e minori vittime di maltrattamenti

Raggiunta e aggredita violentemente dal marito, nonostante fosse già ospite di una comunità protetta. È successo a Palermo, dove la polizia si è recata in una struttura di accoglienza per mamme e minori vittime di maltrattamenti, a seguito di una segnalazione.

Sul posto un’operatrice della casa famiglia ha raccontato agli agenti che, poco prima del loro arrivo, una donna ospite della struttura era stata aggredita violentemente dal marito in una area antistante i locali della struttura. La vittima, una donna di 32 anni che insieme ai suoi figli è attualmente ricoverata nella comunità, ha riferito di essere stata colpita dal marito con schiaffi e pugni al viso a seguito di un animato diverbio, sorto per motivi di gelosia, per la più futile delle ragioni: insieme ai figli ed agli operatori della struttura aveva trascorso una mattina al mare.

L’uomo per tutta la mattina avrebbe tempestato la moglie di telefonate, e al suo rientro nella struttura si sarebbe presentato sul luogo intimandole di scendere al piano terra da lui. Lei sarebbe scesa, temendo ripercussioni nei confronti dei suoi familiari, contrastando però la pretesa del marito di entrare nella sua auto; a quel punto sarebbe stata aggredita con schiaffi e pugni, i cui segni sono stati constatati dagli agenti. La polizia ha quindi sollecitato l’intervento del 118, affidando la donna alle cure dei sanitari. La vicenda sembrava chiusa, ma poi ancora momenti di tensione: l'uomo si è ripresentato presso la casa famiglia anche durante la visita dei poliziotti, e alla loro vista è andato su tutte le furie e ha continuato a minacciare la moglie. Ira che si è placata solo con l'arresto, in seguito al quale l'uomo è stato condotto al carcere Pagliarelli. Dimessa da un ospedale cittadino la giovane vittima, con 15 giorni di prognosi.

Fonte: QUESTURA DI PALERMO

