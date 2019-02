emergenza ambulanze

Picco influenzale, ospedali in tilt a Palermo

06/02/2019

Emergenza ospedali a Palermo. In città sono finite persino le ambulanze. Il picco influenzale manda in tilt i pronto soccorso cittadini e i mezzi di soccorso restano per ore “sequestrati” nelle aree di sosta degli ospedali, in attesa della restituzione delle lettighe. La centrale operativa del 118 Palermo-Trapani ha dovuto richiamare le ambulanze di stanza a Vicari, Marineo, Pioppo e Capaci, in aggiunta alle 18 di Palermo, per far fronte alle chiamate. All’ospedale Civico di Palermo sono già arrivate 12 ambulanze. Molte con pazienti con frattura al femore o all’anca. Il reparto di Ortopedia registra già il tutto esaurito e alcuni pazienti sono stati rimessi in ambulanza e trasportati al vicino Policlinico per l’intervento chirurgico che – secondo le indicazioni ministeriali – va garantito entro 48 ore.



Il 118 dispone di 52 ambulanze tra Palermo e provincia. Di queste, 18 sono di stanza in città. Ma da una settimana la centrale operativa, oberata dalle richieste di soccorso, è costretta a richiamare i mezzi da fuori città. Le ambulanze rimangono per molto tempo parcheggiare nelle aree di sosta degli ospedali perché nei pronto soccorso sono finite persino le barelle e quindi i pazienti trasportati non possono essere sistemati. Le situazioni più allarmanti a Villa Sofia, dove sabato c’erano oltre 20 pazienti in attesa di ricovero e due soli posti letto liberi, e all’ospedale Cervello.

Emergenze anche all'ospedale dei bambini e al pronto soccorso pediatrico del Cervello. Una situazione come sempre di grande caos.



