violenta sassaiola

Pietre contro i vigili del fuoco

Zona Brancaccio, i pompieri si sono trovati al centro di una violenta sassaiola...

19/08/2018

Momenti di ansia e paura questa notte, verso l'una, per la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Brancaccio intervenuta in largo Di Vittorio per spegnere un cumulo di rifiuti.

I pompieri si sono trovati al centro di una violenta sassaiola, per fortuna nessuno è rimasto ferito; i sassi hanno però raggiunto il mezzo della pattuglia, danneggiandolo in più punti.

Un gesto che adesso è al centro di alcuni accertamenti da parte della polizia. In largo Di Vittorio, operano diversi spacciatori, il quartiere è una delle zone franche della città, è probabile che i pusher non abbiano gradito presenze esterne.

