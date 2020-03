maltempo

Pioggia incessante, allagamenti a Palermo

Piove incessantemente in Sicilia.

26/03/2020

Piove incessantemente in Sicilia. A Palermo, la polizia stradale, nelle ultime ore, è intervenuta all'altezza del cimitero dei Rotoli per un albero caduto e sempre nel capoluogo, ieri, come sempre è rimasta allagata via Ugo La Malfa, e alcune strade della zona di Brancaccio ma, complice le misure restrittive per l'emergenza Coronavirus, nessun automobilista ha subito danni.

In serata disagi, invece, sulla strada che collega Monreale con San Martino delle Scale. Un grosso albero è finito sull'asfalto occupando tutto il manto stradale. La strada è stata bloccata e sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Municipale di Monreale e i Vigili del Fuoco. E stamattina, il tratto di strada sotto il Castellaccio, era ancora chiusa per la rimozione dell’albero caduto.

Sempre sulla stessa strada, ma di mattina, si era verificata una caduta di massi che, però, erano stati tolti dagli stessi agenti intervenuti sul posto.

La pioggia incessante di questi giorni ha creato disagi non solo in alcune strade del capoluogo ma anche in provincia, soprattutto a Monreale e a Pioppo.

