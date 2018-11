maltempo a palermo

Pioggia incessante, consueti disagi a Palermo *VIDEO*

Disagi in tutta la Sicilia occidentale per la pioggia che cade ormai incessantemente da diverse ore. Palermo e l'agrigentino le zone più colpite.

01/11/2018

A Palermo la piove da stanotte incessantemente. Decine le chiamate alla centrale dei vigili del fuoco per auto rimaste in panne in alcune strade della città.

Tre le macchine bloccate in via Imera all'altezza del sottopassaggio. I centimetri di acqua hanno raggiunto quasi i finestrini degli automobilisti. Stessa scena in via Messina Marine, all'altezza del numero civico 448, in via Ciaculli e in via Re Ruggero, tra l'entrata del Parco d'Orleans e corso Tukory.

Dai vigili del fuoco fanno sapere che, al momento, le auto in panne sono una decina. La polizia municipale ha chiuso al traffico via Re Ruggero e sta intervenendo in via Ugo La Malfa e via Messina Marina davanti al Buccheri La Ferla.

