Pioggia su Palermo, primi allagamenti in città *VIDEO*

A Palermo piove in maniera intensa già da due ore e ci risultano i primi allagamenti tra Mondello e Partanna.

11/11/2019

Estate di San Martino quindi atipica con freddo. Temperature basse anche al Sud, proprio in questi giorni il clima è stato molto gradevole con il sole che riscalda le giornate.

Proprio per oggi, in tutta la Sicilia, la Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso di allerta arancione per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valido dalle 16 di oggi fino alle 24 di domani. Piogge intense anche nelle prossime ore.





