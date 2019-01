maltempo

Pioggia, vento e alberi caduti a Palermo

Forti raffiche di vento su Palermo e provincia questa notte hanno abbattuto diversi alberi.

Forti raffiche di vento su Palermo e provincia questa notte hanno abbattuto diversi alberi. In azione squadre dei vigili del fuoco che hanno lavorato per tutta la notte per rimuovere e tagliare alberi e rami spezzati.

Il primo intervento della squadre dei vigili del fuoco intorno all'1,30 sulla A29 all'altezza dello svincolo per Partinico. Un albero è caduto anche a Mondello in via Regina Elena e anche in questo caso i vigili del fuoco hanno lavorato per liberare la carreggiata. Una altro albero si è spezzato sulla SS. 188 all'altezza di Palazzo Adriano, un altro nella zona di Trappeto. L'ultimo intervento alle 3 di questa notte sulla Sp. 2 all'altezza di Partinico.

Condizioni meteo avverse con pioggia, venti di burrasca e nevicate in Sicilia. Il dipartimento di protezione civile regionale ha previsto per la giornata di oggi precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sicilia centrosettentrionale specie sul settore nord-orientale e centrale tirrenico.

