Piove e Palermo va in tilt, allagamenti e disagi in tutta la città *VIDEO*

Piove e Palermo va in tilt, allagamenti e disagi in tutta la cittą *VIDEO*

Torna il maltempo a Palermo. Ieri sera forte un forte acquazzone ha causato diversi allagamenti in cittą e provincia.

Torna il maltempo a Palermo. Ieri sera un forte acquazzone ha causato diversi allagamenti in città e provincia.

Allagato corso Re Ruggero, tombini scoperchiati anche in piazza Indipendenza. Qui, si è registrato un incidente stradale: un'auto si è ribaltata. Sul posto la polizia municipale e l'Infortunistica stradale. Non dovrebbero esserci feriti gravi. Il traffico è subito andato in tilt in tutta la zona.

Sempre in piazza Indipendenza, nel tratto che conduce in via Ernesto Basile un autobus è rimasto fermo per via della strada allagata, bloccando il traffico.

Auto ribaltata anche in corso Calatafimi, dove un automobilista ha perso il controllo del mezzo proprio a causa della strada allagata. Nel video invece siamo in via Villagrazia, totalmente allagata.





