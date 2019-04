assunzioni

Pip, firmato accordo per definitiva assunzione. Caronia: ''Battaglia durata anni''

Commentando l'adozione del provvedimento, Marianna Caronia: ''E' il coronamento di una battaglia durata anni, con una soluzione che garantise i lavoratori e i servizi''.

E' stato sottoscritto ieri pomeriggio al Dipartimento Regionale per il lavoro il cronoprogramma per il definitivo passaggio in RESAIS dei PIP della Regione, con un serrato cronoprogramma che partirà gia lunedì prossimo.

Il cronoprogramma prevede che il prossimo 15 aprile il Dipartimento invii all'Assessorato per l'Economia la richiesta di istituzione di un capitolo di bilancio finalizzato al trasferimento alla RESAIS delle risorse finanziarie necessarie, che dovrà avvenire entro il 18 aprile.

Entro il 20 aprile il Dipartimento adotterà un decreto di impegno delle somme, con l'elendo dei nominativi dei soggetti facenti parte del bacino ex PIP.

Dopo la registrazione del Decreto di impegno, entro 48 dalla notifica, il Presidente della RESAIS convocherà il CdA per i provvedimenti di competenza e contemporaneamente saranno avviate le procedure di conciliazione con i lavoratori.

Commentando l'adozione del provvedimento, Marianna Caronia, che era stata fra i promotori del provvedimento di stabilizzazione previsto dalla Legge regionale 8/2018, ha affermato che "dopo anni l'annosa vicenda di queste famiglie che lavoravano senza diritti e riconoscimento per la Regione dentro gli uffici si avvia ad una regolarizzazione. E' il coronamento di una battaglia durata anni, con una soluzione che garantise i lavoratori e i servizi."

