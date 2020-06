Impianti sportivi

Piscina comunale e Stadio delle Palme, possibile accesso su prenotazione anche dopo emergenza Coronavirus

Sopralluogo della V Commissione Consiliare e dell'assessore allo Sport alla piscina olimpica ed allo stadio delle Palme.

La V Commissione consiliare, insieme all'assessore allo Sport, Paolo Petralia Camassa, ha effettuato stamani un sopralluogo presso la piscina comunale e lo "Stadio delle Palme".

E' stata l'occasione, proprio nel giorno della riapertura dello stadio di atletica leggera, per fare il punto della situazione sulle nuove norme di sicurezza attuate e sull'utilizzo degli impianti da parte dell'utenza.

“La piscina, riaperta già da due settimane – sottolinea il presidente della V Commissione, Francesco Bertolino - è già funzionante a pieno regime. Abbiamo potuto constatare come le nuove regole applicate stanno certamente consentendo un utilizzo dell'impianto corretto a beneficio di tutti. I controlli all'ingresso, la pulizia e la sanificazione degli ambienti, la presenza dei dispositivi di sicurezza obbligatori per tutti e la prenotazione on-line, stanno dando ottimi risultati alla vivibilità stessa di questa straordinaria struttura. Infine l'imminente installazione dei tornelli garantirà maggiore controllo sulle presenze dell'utenza”.

"Due settimane fa la piscina comunale ha riaperto - afferma l’assessore Petralia Camassa - oggi è toccato allo stadio delle Palme. Tutto rigorosamente in sicurezza, nel rispetto dei protocolli e al fine di tutelare la salute di tutti. Il sistema della turnazione a fasce orarie e la registrazione online stanno portando ottimi frutti e si sta già ragionando sulla loro prosecuzione come modalità organizzativa di accesso anche per tempi non emergenziali che ci si augura arriveranno presto. Palermo, la città che cura e si-cura, riparte e guarda avanti imparando dalle nuove pratiche che l'emergenza ci ha indotto a seguire".

"Ci auguriamo – dichiara infine Bertolino unitamente ai componenti della Commissione - che questi passi avanti possano rappresentare l'avvio di un percorso virtuoso che veda i cittadini, le società sportive, il personale e l'Amministrazione tutta, in piena collaborazione al fine di far funzionare sempre meglio questo straordinario impianto. Ci auguriamo inoltre, che questo percorso virtuoso possa a breve realizzarsi anche nell'impianto delle Stadio delle Palme da poco recuperato grazie ad alcuni importanti interventi di manutenzione straordinaria".

