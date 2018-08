Piscina comunale, scontro M5S-Arcuri. Lo Monaco: ''Chi si occuperà della manutenzione?''

Riprende la polemica del Movimento Cinque Stelle sulla gestione della piscina comunale di Palermo da parte del sindaco, Leoluca Orlando, e dell'assessore alle Infrastrutture, Emilio Arcuri. Il commento di Viviana Lo Monaco, consigliere comunale pentastellata e componente della V Commissione - tra i quali ambiti figura lo sport:

Un’offesa all’intelligenza, una vera presa in giro per i palermitani. L’Assessore, improvvisamente, dopo anni di menefreghismo, si è ricordato che non si può interrompere un servizio pubblico: racconta questa storiella proprio a quei cittadini che quotidianamente sono costretti a scoprire di volta in volta se l’impianto comunale è aperto oppure no, se gli orari vengono rispettati, se c’è l’acqua o se è calda.

Lo Monaco fa presente che, già nel dicembre 2017, il movimento aveva elencato al Comune una serie di gravi criticità della struttura sportiva di viale Del Fante, a suo dire ignorate. Tra queste il fatto che il regolamento sull'ordinamento di uffici e servizi non prevedesse, a carico degli assistenti bagnanti, né il montaggio e lo smontaggio delle corsie né la pulizia delle vasche. "La paga risicata a fronte dell’assunzione di responsabilità (penale) degli assistenti bagnanti - aggiunge il consigliere - è un atto irrispettoso che non può essere accolto".

La conclusione dell'attacco Cinque Stelle verte proprio sulle carenze nella manutenzione e sulla futura definizione dei ruoli, con un interrogativo che Lo Monaco pone all'amministrazione comunale e ad Arcuri stesso:

Considerato che l’assessore sembra così preoccupato per il posizionamento delle corsie delle vasche, sarà nostra premura inviare il dettagliato report che abbiamo predisposto in questi mesi. Ci chiediamo inoltre quale sia il piano di manutenzione ordinaria previsto per la piscina comunale, chi si occuperà di pulire il fondo della vasca considerato che Reset non si occupa più di questo servizio dal mese di gennaio e che il macchinario elettronico che veniva usato in precedenza non è più funzionante da tempo.