Piscina di viale del Fante: il Comune garantirà nuovi orari di apertura pomeridiani

Il Comune di Palermo corre ai ripari sulla piscina di viale del Fante che da due settimane chiude alle 14...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 31/01/2018 - 14:13:49 Letto 321 volte

Il Comune di Palermo corre ai ripari sulla piscina di viale del Fante che da due settimane chiude alle 14 e non riesce a garantire il servizio pomeridiano a causa di un problema nella turnazione degli assistenti bagnanti non disponibili a lavorare oltre le ore contrattuali.

Da domani entrerà in vigore un nuovo orario che garantirà l’apertura pomeridiana in alcuni giorni: il lunedì e il venerdì dalle 8 alle 15 nella piscina coperta e poi dalle 15 alle 18 in quella scoperta e il martedì e il giovedì dalle 8 alle 18 nella piscina scoperta e dalle 18.15 alle 19.45 in quella coperta. Il mercoledì l’impianto coperto chiuderà alle 14 e il sabato alle 13, mentre la domenica aprirà solo la piscina scoperta dalle 8 alle 13.

“Stiamo provvedendo a reintegrare la turnazione degli assistenti bagnanti e garantire i turni pomeridiani a tempo pieno”, fanno sapere dal Comune che sta cercando di ripristinare i servizi e che nelle scorse settimane ha riparato i riscaldamenti, anche in vista del grande appuntamento di pallanuoto internazionale. Dal 16 al 18 febbraio in viale del Fante, infatti, arriveranno il Settebello di Sandro Campagna, la Russia, il Montenegro e le Germania per il quadrangolare di “Len Europa Cup”.

