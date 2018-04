Cane aggressivo in fuga

Pitbull aggredisce due persone in via dell'Orsa Minore e fugge. Avviate le ricerche

I due passanti coinvolti stavano difendendo il proprio cane. Municipale in ricognizione in zona via Oreto

Pubblicata il: 16/04/2018

Avrebbero cercato di difendere il proprio cane dall'attacco di un pitbull senza guinzaglio né padrone nei paraggi, che li avrebbe così azzannati. Questi i fatti ricostruiti dai primi racconti delle due persone che nella zona di via dell'Orsa Minore hanno vissuto attimi di paura per l'incontro fortuito con l'animale. Dopo averli azzannati, il cane aggressivo si è dato alla fuga.

La polizia municipale di Palermo è alla ricerca del pitbull nella zona di via Oreto, e sull'animale verranno effettuati controlli per accertare l'esistenza di eventuali padroni. In caso di riscontro positivo, i proprietari rischiano la denuncia per omessa custodia di animali e lesioni colpose.

