Più di 500 persone alla presentazione del Programma della Lista Europa Verde

È stato presentato ieri a Palermo, allo spazio Stazione Lolli, il programma della lista Europa Verde, durante una manifestazione molto partecipata che dimostra come i temi legati all'ambiente e ai cambiamenti climatici siano fortemente sentiti nella nostra città.

All'evento, organizzato da Nadia Spallitta capolista per Sicilia e Sardegna alle elezioni europee del 26 maggio, hanno partecipato diversi artisti - musicisti, pittori e scultori - in un'ottica che vede la politica come un rinnovamento etico, ecologico e culturale.

