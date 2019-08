Più Europa

Più Europa, nasce il gruppo provinciale di Palermo

Cresce ancora Più Europa in Sicilia, Ferrandelli: ''Buon lavoro a Mattaliano e Canto''.

Si è costituito ieri, presso la sede regionale siciliana, il gruppo Più Europa dell’area metropolitana di Palermo. A coordinare il gruppo sarà il consigliere comunale Cesare Mattaliano, affiancato dalla tesoriera Monica Bracco e dal responsabile comunicazione Pietro Somma.



Il coordinamento ha affidato la segreteria cittadina all’avvocato Leonardo Canto che sarà affiancato dai due consiglieri, ciascuno con delega di vice-segretario, Nino Tuzzolino e Fabio Pernice.



Nel corso delle prossime settimane saranno anche ufficializzati i coordinatori delle singole circoscrizioni e delle aree tematiche.





Presenti all’incontro anche il componente della segreteria nazionale Fabrizio Ferrandelli e della direzione Riccardo Galioto che hanno augurato buon lavoro ai partecipanti.



Primo appuntamento per sabato 14 settembre in via Magliocco per il lancio cittadino della raccolta firme per la proposta di legge di iniziativa popolare “Figli Costituenti” che mira a inserire in Costituzione il principio dell’equità generazionale, dello sviluppo sostenibile e della tutela ambientale di ogni provvedimento legislativo da adottare e attuare.

