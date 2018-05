estorsione mafiosa

Pizzo e minacce a commerciante storico di Palermo, in manette due persone. Una è affiliata al clan mafioso del centro

L'indagine della Guardia di finanza ha portato alla luce minacce e richieste di pizzo ai danni dell'attività commerciale, che aveva ceduto al pagamento. Gli arrestati facevano leva sull'affiliazione mafiosa di uno dei due

Minacce ed estorsioni ai titolari di una storica attività commerciale di Palermo, facendo leva sull'appartenenza ad un clan mafioso: a compimento dell'operazione "Terminus", questa mattina i finanzieri del G.I.C.O. del Nucleo polizia economico-finanziaria di Palermo, sotto la direzione ed il coordinamento della Direzione distrettuale antimafia del capoluogo siciliano, hanno arrestato due persone accusate di estorsione aggravata dal metodo mafioso.

In manette il mandante dell’estorsione, Luigi Salerno detto “Gino”, classe 1947, già condannato in via definitiva per l'affiliazione alla famiglia mafiosa di Palermo centro, e il genero Giuseppe Bosco detto “Enzo”, classe 1970, esecutore materiale degli atti estorsivi.

La chiave di volta dell’indagine risiede in una conversazione captata all’interno di un’auto con a bordo gli arrestati, da cui emergeva chiaramente che i due individuato i destinatari della richiesta di pizzo, commercianti nel settore dell'abbigliamento con canali di vendita all’ingrosso ed al dettaglio, e che erano determinati a riscuotere quanto dovuto.

In particolare, Salerno si rivolgeva così a Bosco: “più tardi dovresti andare da quello di là e t’anna a dare i picciuli… “ci dici Pasqua ci dici m’ha dare i picciuli…” e ancora “…e chistu che c’ha ggiri e n’ha dare a risposta… ora ci vai e vedi cosa ti dici… ava a dari cinquecentomila perché per Pasqua l’ama a portare!”. Dopo varie minacce e richieste, i titolari dell'attività avevano ceduto al pagamento.

Le ulteriori indagini tecniche hanno permesso di riscontrare, mediante video e intercettazioni, la riscossione di 1.600 euro suddivisi in due tranche di 600 e 1000 euro, corrisposti rispettivamente il 20 maggio ed il 27 agosto 2016. Inoltre, è anche emerso che i due arrestati avevano avanzato un’ulteriore richiesta di denaro di 1.000 euro, che avrebbe dovuto essere corrisposta in data successiva al 27 agosto 2016.

Il gip ha ritenuto provate tutte le richieste di pagamento, ma ha ritenuto presente il carattere estorsivo mafioso solo nella prima, datata 20 maggio 2016.

Fonte: COMANDO PROVINCIALE GUARDIA DI FINANZA DI PALERMO

