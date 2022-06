Pnrr, Mattarella: ''Ora riforme per non dissipare le opportunità offerte''

Pnrr

Pnrr, Mattarella: ''Ora riforme per non dissipare le opportunitÓ offerte''

Mattarella sottolinea come sia ''fondamentale non dissipare le opportunitÓ offerte dall'afflusso di risorse dell'Unione europea''.

In un messaggio ai Prefetti italiani in occasione della festa della Repubblica, il presidente Sergio Mattarella ricorda come l'Italia sia impegnata in un percorso che, con l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sta coinvolgendo in un "processo di rinnovamento e sviluppo la società e le istituzioni".

Mattarella sottolinea come sia "fondamentale non dissipare le opportunità offerte dall'afflusso di risorse dell'Unione europea, attivando riforme che possono incidere positivamente e in modo duraturo sulla vita dei cittadini".

