immigrazione e pensioni

Polemica Salvini-Boeri, dalla Sicilia Mancuso contro il Ministro. E invita il Presidente Inps

In seguito allo scontro a distanza sullo stretto legame tra immigrazione e pensioni, il parlamentare nisseno si schiera contro il ''fumo negli occhi'' del Ministro dell'Interno

di Palermomania.it | Pubblicata il: 05/07/2018 - 11:19:01 Letto 380 volte

Fin dal primo giorno di mandato, il ministro dell'Interno Matteo Salvini sta trovando ferma opposizione sulle drastiche, discusse scelte compiute. Anche da quella che nelle manovre pre-governo si configurava come la sua stessa coalizione.

All'elenco dei detrattori del Ministro si aggiunge Michele Mancuso, coordinatore di Forza Italia a Caltanissetta: "Ritengo che Salvini stia mettendo in atto una caccia indiscriminata all'immigrato - dice Mancuso - utile a cavalcare l'onda di un populismo sterile, che getta solo fumo negli occhi e non risolve i problemi". Le sue parole arrivano a seguito della polemica innescata da Salvini contro il presidente dell'Inps Tito Boeri, che ieri ha evidenziato - dati alla mano - la relazione tra gli immigrati che lavorano in Italia e i vantaggi per i contributi pensionistici.

"Inviterò ufficialmente Boeri a Caltanissetta - continua Mancuso - per parlare del sistema pensionistico italiano e dei benefici che potrebbe trarne se gli immigrati regolati, presenti sul nostro territorio, versassero i contributi lavorativi. Una boccata d'ossigeno per un sistema alle corde". Poi il parlamentare nisseno lancia l'ultima stoccata a Salvini e al "governo della polemica", con una richiesta ben precisa: quella di concretezza. "Mentre nella nostra Sicilia aziende all’avanguardia costituite dai giovani migliori chiudono, come Mosaicoon - ammonisce Mancuso - siamo costretti a continuare ad ascoltare comizi e sentenze da estremismo sterile. Cosa proponete per i giovani?".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!