È polemica in rete dopo la vignetta che ''Il Fatto Quotidiano'' ha dedicato alla sottosegretaria Maria Elena Boschi...

È polemica in rete dopo la vignetta che “Il Fatto Quotidiano” ha dedicato alla sottosegretaria Maria Elena Boschi, ritraendola in quattro versioni differenti: prima con il tailleur blu indossato per il giuramento al Quirinale e poi sempre più svestita, fino a rimanere con un abito rosso cortissimo. “Mi attaccano in quanto donna” recita l'ultima didascalia del “Cosciometro Boschi”, "utile strumento che misurando l'altezza della gonna permette di capire a che livello di difficoltà è la Boschi" si legge nella vignetta firmata Natangelo.

"E' il primo e spero anche ultimo vaffa pubblico della mia vita... ma @ilfattoquotidiano fa proprio schifo... fascisti e sessisti - ha tuonato su Twitter l'ex ministra Giovanna Melandri -. Al vostro cosciometro un gran vaffa". Sulla stessa lunghezza d'onda anche il deputato Pd Emanuele Fiano, secondo il quale "questa vignetta fa schifo. È sessista, volgare e penosa. Tutta la mia solidarietà a Maria Elena #Boschi. La politica e il giornalismo sono un'altra cosa".

La polemica arriva a pochi giorni dallo scontro tra Boschi e Travaglio a “Otto e mezzo” sul caso Banca Etruria. Boschi aveva accusato Travaglio di sessismo: "Se fossi stata uomo non mi avrebbe riservato quel trattamento - aveva detto - lei ha fatto i soldi andando in teatro con una donna poco vestita che ricordava in qualche modo me".

