Policlinico: annunciate 356 stabilizzazioni

Il Policlinico di Palermo ha annunciato la stabilizzazione di 356 professionisti...

Pubblicata il: 20/02/2018

Il Policlinico di Palermo ha annunciato la stabilizzazione di 356 professionisti, dopo la circolare della Regione inviata dall’assessore alla Salute Ruggero Razza. Tra questi 60 medici con diverse specializzazioni, 142 infermieri, 55 tecnici sanitari e 99 tecnici amministrativi.

Come ricorda Repubblica, si tratta di lavoratori, molti dei quali tra i 40 e i 50 anni che, dopo diversi anni, escono dal precariato e possono costruirsi un futuro. “Siamo tutti felici e adesso lavoreremo con maggior serenità – dice Simona Trapani, uno dei sessanta medici stabilizzati, che a 43 anni, dopo 6 trascorsi al Policlinico, ha ottenuto il contratto a tempo indeterminato – tra i miei colleghi ce ne sono alcuni che aspettavano questo momento da una dozzina di anni”.

In particolare tra i camici bianchi sono stati stabilizzati: due medici in anestesia e rianimazione, 8 in cardiologia, 4 in psichiatria, 2 in angiologia, 1 in medicina nucleare, 4 in medicina interna, 3 in pediatria, 3 in medicina fisica e riabilitativa, 2 in oftalmologia, 4 in chirurgia plastica, 3 in neurochirurgia, uno in ematologia, nefrologia, chirurgia vascolare, chirurgia generale d’urgenza, gastroenterologia e otorinolaringoiatria, 2 in medicina trasfusionale, 2 in oncologia, 2 in urologia, 2 in direzione sanitaria di presidio, 3 in diagnostica per immagini e uno al Corelab.

Per il commissario straordinario del Policlinico Fabrizio De Nicola si tratta di un primo passo per invertire la rotta degli ultimi anni: “Tra questi lavoratori – dice il commissario – ci sono persone di oltre 50 anni che lavorano qui da più di vent’anni, stabilizzarli significa dare loro una meritata serenità che si ripercuote nella qualità del servizio offerto ai pazienti e ala comunità, ma questo non è che il primo passo, il prossimo saranno i concorsi per nuove assunzioni”.

Soddisfatto anche il rettore dell’università di Palermo Fabrizio Micari, che rivendica alcuni risultati della struttura ospedaliera a cui si appoggia la scuola di Medicina. “La nostra comunità e i nostri studenti hanno bisogno di strutture moderne ed efficienti, abbiamo riaperto il reparto pneumologia, stiamo rafforzando la Chirurgia toracica e a breve saranno consegnati i reparti di Oculistica, mentre attendiamo di completare la parte di emergenza-urgenza”.

“Le stabilizzazioni – dice Francesco Vitale, il direttore della scuola di Medicina – danno speranza anche alla comunità studentesca di futuri medici e laureati nelle professioni sanitarie, costretti a emigrare per inserirsi nel mondo del lavoro, ma che adesso, con il turnover, possono restare a Palermo”.

