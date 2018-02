Policlinico di Palermo

Policlinico, intimidazione ai danni di una ditta

Intimidazione ai danni della societą Sikelia che sta realizzando i lavori di restyling al Policlinico di Palermo

di Palermomania.it | Pubblicata il: 28/02/2018 - 10:41:24 Letto 371 volte

Ancora un’intimidazione ai danni della società Sikelia che sta realizzando i lavori di restyling al Policlinico di Palermo. Ignoti hanno dato fuoco a due furgoni e distrutto alcuni vetri della zona del cantiere edile; poi hanno portato via alcune attrezzature.

L’ennesima minaccia è avvenuta due settimane fa, ma la notizie si è appresa solo adesso. I carabinieri hanno sentito le vittime. Non è la prima volta che il cantiere viene preso di mira: gli episodi denunciati alle forze dell’ordine sono stati complessivamente cinque.

A gennaio dello scorso anno qualcuno ha tagliato i cavi in rame della nuova Rianimazione. Il 10 maggio, nel cantiere di via Messina Marine per il collettore fognario (appalto da 15 milioni) è stato appiccato il fuoco ad alcuni tubi causando danni per 20 mila euro.

Due giorni prima un altro raid al reparto di Oculistica già in consegna: gli estintori sono stati svuotati, un vetro è stato sfondato, il padiglione e’ stato allagato: altri 20 mila euro di danni. A giugno è stata spaccata con una punta in ceramica la facciata in vetro di un. Fino all’ultimo raid di due settimane fa.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!