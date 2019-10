anello ferroviario

Politeama off limits, altro cantiere aperto

Politeama, cantieri aperti per i lavori dell'anello ferroviario.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 01/10/2019 - 10:22:34 Letto 383 volte

Dalle prime ore di questa mattina il Politeama è off limits per il cantiere dell'anello ferroviario. I lavori coinvolgono tutta la via Amari, a partire da via Ruggero Settimo.

Chiuso alle auto il tratto stradale tra via Ruggero Settimo e via Isidoro La Lumia e il tratto tra via Wagner e via Roma. Resterà transitabile il tratto di via Amari tra le vie Wagner e via La Lumia.

Ottobre si prospetta ricco di insidie per gli automobilisti palermitani che dovranno affrontare un altro tratto di strada che si annuncia molto traffico: proprio ieri sono partiti i lavori di rifacimento del verde lungo la circonvallazione di Palermo, che proseguiranno fino al 25 ottobre.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!