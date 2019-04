commissario provinciale Forza Italia

Politica, Miccichè nomina Marco Falcone nuovo commissario provinciale di Fi a Catania

Marco Falcone è il nuovo commissario provinciale di Catania di Forza Italia.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 20/04/2019 - 15:57:52 Letto 347 volte

Marco Falcone è il nuovo commissario provinciale di Catania di Forza Italia. Lo ha nominato il commissario regionale degli azzurri Gianfranco Miccichè, di concerto col presidente Berlusconi, precisando che “solo chi conosce benissimo il territorio catanese può ricoprire questo incarico, soprattutto in vista della prossima competizione elettorale”.

Una scelta che arriva dopo la decisione del sindaco di Catania Salvo Pogliese e del vicecoordinatore azzurro in Sicilia Basilio Catanoso di lasciare il partito a seguito della discussa lista per la circoscrizione Isole alle Europee. “Ringrazio Marco Falcone per la disponibilità ad assumere l’incarico – aggiunge Miccichè – Sono certo che, grazie alle doti politiche e umane, saprà affrontare al meglio questa delicata fase per il partito etneo”.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!