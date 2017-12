spionaggio

Politici spiati, carpite oltre 3,5 milioni di mail

Nuove accuse per i fratelli Giulio e Francesca Maria Occhionero...

13/12/2017

Nuove accuse per i fratelli Giulio e Francesca Maria Occhionero già a processo per l'accusa di sospette attività di cyberspionaggio. La Procura di Roma, con il pm Eugenio Albamonte, gli contesta ora in una nuova inchiesta l’accusa di spionaggio politico.

Sarebbero, secondo questa nuova contestazione emersa nel corso dell’udienza di questa mattina, oltre tre milioni e mezzo le mail carpite e oltre seimila gli utenti possibili vittime di spionaggio dal 2004.

