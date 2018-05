abusivismo

Polizia municipale contro l'abusivismo, sanzionati gestori dei locali palermitani. E uno di loro danneggia l'auto degli agenti

Chiuso un locale da ballo senza autorizzazioni e sanzionati a vario titolo due gestori di pub in cittą. Uno di loro non avrebbe gradito i controlli e si sarebbe scagliato contro gli agenti e l'auto di servizio

07/05/2018

Sanzioni, disordini e aggressioni, in un caldo weekend di controlli della polizia municipale di Palermo predisposti dal Comandante Gabriele Marchese, sui locali di somministrazione di alimenti e bevande. Il bilancio degli interventi degli agenti comprende la chiusura di un locale da ballo in via Cala, sanzioni per un totale di 3.600 euro, e 200 metri quadrati di suolo pubblico occupati abusivamente da due pub in piazza Borgese e in via Alessandro Paternostro.

E proprio in via Alessandro Paternostro in occasione dei controlli si sono verificati momenti di tensione: durante gli accertamenti il titolare di uno dei pub sanzionati, il bar libreria Garibaldi, si sarebbe scontrato verbalmente con gli agenti per poi tentare lo scontro fisico, fino a scagliarsi contro l'auto di servizio della municipale danneggiandola gravemente. Il titolare è stato denunciato all'autorità giudiziaria per oltraggio, violenza, minacce a pubblico ufficiale, e per danneggiamento aggravato all'auto di servizio. Inoltre, è stato sanzionato per un totale di circa 1.700 euro per l'occupazione abusiva di circa 80 metri quadrati di suolo pubblico, e denunciato per danneggiamento del basolato e deturpazione di sito di interesse storico. Infine è risultato sprovvisto di autorizzazioni sanitarie e dell'apparecchio alcoltest da mettere a disposizione degli avventori.

"Nessuno creda che il ricorso alla violenza sia la strada per eludere i controlli - dichiara il Comandante Gabriele Marchese - sia chiaro che non esistono zone franche e che tuteleremo in ogni sede il nostro personale al quale rivolgo un apprezzamento per la professionalità con la quale ha reagito alle continue provocazioni, concludendo gli accertamenti".

Fonte: POLIZIA MUNICIPALE DI PALERMO

