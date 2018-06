sciopero

Polizia Penitenziaria proclama stato di agitazione in Sicilia

Sindacati davanti al carcere dell'Ucciardone di Palermo per esporre le emergenze che attanagliano il settore

06/06/2018

La Polizia Penitenziaria ha proclamato in Sicilia lo stato d'agitazione.

Dalle 11 alle 12, davanti al carcere dell'Ucciardone di Palermo, i sindacati UilPa Polizia Penitenziaria guidato da Gioacchino Veneziano, Osapp, Cgil Funzione Pubblica, Uspp e Cnpp, esporranno le emergenze che attanagliano il settore.

Con 3.800 agenti a fronte di seimila detenuti, i sindacati lamentano una grave carenza del personale di polizia e amministrativo; inoltre, chiedono la cancellazione della legge Madia per il superamento del precariato, maggiori risorse per strumenti tecnologici e strutturali, più fondi per il servizio traduzioni e piantonamenti, e la rivisitazione del passaggio dei detenuti nelle strutture sanitarie.

Richiesta a gran voce anche l'istituzione di un tavolo permanente che ponga attenzione alle sempre più frequenti aggressioni, generati dal cosiddetto "regime aperto": spazi destinati al lavoro, allo sport e ad altre attività riabilitative, destinati a detenuti definiti "a bassa e media pericolosità".

