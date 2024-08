presidio

Polizia, presidio a Palermo di Silp Cgil e Fp Cgil: ''Preoccupati per carenza d'organico, salari bassi e condizioni di lavoro''

La protesta in tutte le piazze d'Italia è contro la proposta di rinnovo contrattuale, che non risponde all'esigenza di un adeguamento salariale sufficiente. Al sit-in anche la Cgil Palermo, che pone come prioritaria la questione delle risorse per il comparto sicurezza, degli organici da potenziare e del rinnovo del contratto.

Presidio in Prefettura di Silp Cgil e Fp Cgil a sostegno della mobilitazione nazionale per il rinnovo del contratto delle forze di polizia e per le forze armate, scaduto nel 2021. Assieme a loro la Cgil Palermo. Lavoratori e lavoratrici della polizia di Stato, affiancati a Palermo dai vigili del fuoco, hanno manifestato questa mattina per chiedere un salario equo, sicurezza, nuove assunzioni, condizioni di lavoro e di vita migliori, e un contratto che restituisca dignità e riconosca tutta la difficoltà di un lavoro rischioso e delicato.

“Per noi è una giornata importante, sottolineata anche dalla presenza del segretario Maurizio Landini, a Roma al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori della polizia di Stato – dichiara Michele D’Anna, segretario generale del Silp Cgil Palermo - Rivendichiamo tutte le promesse non mantenute dall’attuale governo: non c’è stato il cambio di passo atteso a favore delle forze dell’ordine. Si va verso un normalissimo rinnovo di contratto e siamo preoccupati per il turn over, perché i futuri arruolamenti della polizia non pareggiano i pensionamenti, a decremento delle condizioni di lavoro delle donne e degli uomini della polizia di Stato. Chiediamo pure l’attivazione della previdenza complementare e di una pensione dignitosa. Bisogna migliorare le condizioni di lavoro e di vita dei lavoratori della polizia anche per arginare il fenomeno dei suicidi, costantemente seguito dal dipartimento e dalle organizzazioni sindacali”.

“Siamo tutti quanti mobilitati al fianco di chi garantisce ogni giorno la sicurezza e la tutela dei cittadini perché vogliamo risposte – dice il segretario Cgil Palermo Dario Fazzese – Gli operatori della polizia vengono acclamati di fronte agli arresti di mafiosi e criminali ma poi si dimentica di mettere nelle leggi di bilancio risorse adeguate per potenziare gli organici e rinnovare il contratto a lavoratori che svolgono un servizio fondamentale dello Stato”.

