Polizzi Generosa: il sindaco Lo Verde fa riparare gratis la strada, denuncia dalla Città Metropolitana

Polizzi Generosa: il sindaco Lo Verde fa riparare gratis la strada, denuncia dalla Cittą Metropolitana

Una squadra di operai ha lavorato gratis per riparare una strada chiusa da 13 anni tra Polizzi Generosa e Piano Battaglia.

Cinque giorni fa, per iniziativa del sindaco Giuseppe Lo Verde, una squadra di operai ha lavorato gratis per riparare una strada chiusa da 13 anni tra Polizzi Generosa e Piano Battaglia, nelle Madonie.

Ora è arrivata ai carabinieri una denuncia per i lavori che non erano stati autorizzati. Allo stato la denuncia è contro ignoti. Per il sindaco la denuncia ha un sapore beffardo. Arriva, tra l’altro, dall’ex Provincia, ora Città metropolitana di Palermo, che da tempo Lo Verde sollecitava a intervenire con iniziative rumorose come un incatenamento in piazza.

Prima di fare intervenire gli uomini e i mezzi messi a disposizione da alcune imprese locali, il sindaco Lo Verde aveva emesso un’ordinanza con la quale prendeva atto della disponibilità delle imprese a eseguire i lavori senza oneri per il Comune.

“La necessità di ripristinare la strada – dice Pino Lo Verde – deriva dal fatto che è l’unica via rimasta ai proprietari di terreni per raggiungere le proprie abitazioni rurali”.

