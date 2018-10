sbalzato dal trattore

Polizzi Generosa: sbalzato dal trattore mentre era al lavoro, muore un uomo di 53 anni

28/10/2018

Stava lavorando nei campi delle Madonie, a Polizzi Generosa, e lo hanno trovato morto in campagna in contrada Santa Venera. Era riverso per terra accanto al trattore, così Salvatore Pisciotta, 53 anni, è stato trovato dai carabinieri della compagnia di Petralia Sottana.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, arrivati in zona con l’elisoccorso, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Secondo una prima ricostruzione l’uomo sarebbe morto mentre stava lavorando nei campi e quando il mezzo si è ribaltato Pisciotta sarebbe stato sbalzato finendo schiacciato. In contrada Santa Venera è arrivato il medico legale, mentre i carabinieri, che conducono le indagini, stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

