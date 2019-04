controli Ponte di Pasqua

Ponte di Pasqua, il bilancio dei controlli dei Carabinieri di Palermo

Grande attenzione è stata posta al contrasto degli stupefacenti, al controllo della circolazione stradale e la prevenzione dei reati predatori: 1 arresto, 19 denunciati e 23 segnalazioni.

Pubblicata il: 23/04/2019

E’ il bilancio dell’attività svolta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Palermo in occasione del lungo ponte di Pasqua, frutto del piano di controllo del territorio del capoluogo, a garanzia dei cittadini e dei tanti turisti che hanno deciso di trascorrere questi giorni in città.

Grande attenzione è stata posta al contrasto degli stupefacenti, al controllo della circolazione stradale e la prevenzione dei reati predatori.

Domenica i Carabinieri della Stazione di San Filippo Neri hanno arrestato Di Benedetto Giuseppe Sergio palermitano classe 1990, con l’accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti. I militari a seguito della perquisizione personale, hanno rinvenuto e sequestrato una busta contenente: 34 stecche di hashish per un peso di 48 grammi, 29 dosi di marijuana per un peso di 25 grammi, 13 dosi di cocaina del peso di 3,4 grammi e 60 € ritenuti provento dell’ attività illecita. Il 28enne giudicato presso il Tribunale di Palermo con il rito direttissimo, a seguito della convalida è stato rimesso in libertà.

Per quanto riguarda la sicurezza sulle strade, sono 19 gli utenti della strada tra automobilisti e motociclisti, deferiti in stato di libertà per guida in stato d’ebbrezza alcolica o per mancanza di copertura assicurativa.

Infine 23 tra giovani e giovanissimi, trovati in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti, sono stati segnalati all’Ufficio Territoriale del Governo di Palermo quali assuntori di droghe.

Fonte: Carabinieri

