Ponte Morandi, la protesta corre a Palermo: centri sociali nel negozio Benetton

Stamattina un gruppo di militanti ha improvvisato un sit-in davanti all'entrata del punto vendita del noto marchio in via Ruggero Settimo, attribuendo alla famiglia di imprenditori la responsabilità della tragedia di Genova

La tragedia di Genova ha scosso l'Italia e il mondo intero, e ha inevitabilmente aperto la strada a scenari politici e di responsabilità. Un aspetto rilevante sul quale si è soffermata l'opinione pubblica è l'identità del principale azionista della società Autostrade per l'Italia: si tratta della famiglia di imprenditori Benetton. A Palermo, come in tante altre parti d'Italia, un tempo il noto marchio d'abbigliamento era un "must"; oggi, alla luce dei fatti di Genova, il negozio di via Ruggero Settimo si è trasformato in teatro di proteste e manifestazioni.

Stamattina un gruppo di militanti ha fatto irruzione nel punto vendita del marchio nel centro della città, improvvisando un sit-in davanti all'entrata, con uno striscione lapidario: "Benetton, intrallazzi, affari, stragi, basta profitti sulle nostre vite". Come riporta l'Ansa, queste le motivazioni del gesto di oggi fornite dai militanti: "Il crollo del ponte di Genova ha portato con sé oltre 40 vittime. [...] Sono loro [i Benetton], dunque, che hanno la responsabilità di questa strage, insieme a tutti i politici che ne hanno favorito gli affari".

Il portavoce dei Centri Sociali di Palermo, Giorgio Martinico, spiega come i militanti siano consapevoli che la tragedia del Ponte Morandi "non è la prima e che non sarà nemmeno l'ultima. Assistiamo, infatti, ad una gestione della cosa pubblica dove ha più importanza la costruzione di grandi opere inutili, rispetto alla manutenzione e al potenziamento delle infrastrutture esistenti". Martinico dipinge una situazione disastrosa a Genova come in tutta Italia: "Una gestione che impone, anche qui in Sicilia, il pagamento del pedaggio autostradale al Consorzio per le autostrade siciliane. Un pedaggio che garantisce alla Regione incassi milionari. Soldi che non vengono utilizzati in investimenti per la messa in sicurezza delle nostre strade".

