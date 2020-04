Infrastrutture

Ponte Morandi ultimato, Viadotto Himera fermo da 5 anni. Ferrandelli: ''Ci sono due Italie. Sud abbandonato''

A Genova si ricostruisce il ponte in 20 mesi, in Sicilia il viadotto dell'autostrada Palermo-Catania è al palo dal 2015

di Palermomania.it | Pubblicata il: 28/04/2020 - 17:14:41 Letto 380 volte

“Nel 2020 ci sono ancora ancora due Italie". Questo il duro attacco sulla sua pagina Facebook dell’esponente nazionale di Più Europa Fabrizio Ferrandelli.



"A Genova si ricostruisce il ponte in 20 mesi, in Sicilia il viadotto dell’autostrada Palermo-Catania è al palo dal 2015. Se passiamo dalle infrastrutture materiali a quelle digitali il trend non cambia. Pensiamo solo alla didattica a distanza - di questi tempi, unico strumento che consente ai nostri ragazzi di continuare il percorso formativo. Vogliamo ancora dar voce alle fake news? Vogliamo fare propaganda come fa il sindaco di Messina Cateno De Luca sul “non nel giardino di casa mia"?

Io sogno un Sud moderno e avamposto del mondo - conclude Ferrandelli - constatiamo i comportamenti del governo, ma non ci arrendiamo e continuiamo a lottare”.

