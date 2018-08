Ponte Oreto, gli interventi promessi e con quali fondi verranno realizzati

Dopo l'attenzione ottenuta dalla politica e le promesse "strappate" alle istituzioni, ora è il momento dell'attesa. Questo l'atteggiamento dei cittadini palermitani impegnati nella sensibilizzazione del Comune di Palermo e dell'opinione pubblica in merito alle precarie condizioni di sicurezza del Ponte Oreto, con la speranza che non sia uno dei tanti proclami al vento. Cruciale adesso sarà mantenere quanto stabilito nel Piano di interventi sulla Sicurezza e Manutenzione dal sindaco Leoluca Orlando e dai tecnici del Comune.

Tra di essi figura l'associazione “Civilia”, che da tempo sta sensibilizzando amministrazione comunale e opinione pubblica sui tanti problemi conseguenti all’indifferenza sullo stato del ponte. Il presidente Francesco Ippolito dichiara:

Ci riteniamo al momento soddisfatti dell'incontro sul programma di interventi. L'Accordo Quadro 2018 prevede l’avvio di una serie di cantieri su diverse infrastrutture cittadine. Tra queste, in primis, c’è il ponte di Via Oreto con il ripristino della soletta viaria. Da quanto assicurato, in questo caso specifico, si interverrà parallelamente anche con risorse diverse da quelle previste dall'accordo.