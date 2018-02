ponte sullo stretto

Ponte sullo Stretto, Delrio: ''Bisogna valutare costi-benefici''

Il Ponte sullo Stretto come ipotesi progettuale va bene...

Il Ponte sullo Stretto come ipotesi progettuale va bene “ma dopo lo studio di fattibilità apriremo il dibattito pubblico, vedremo il rapporto costi-benefici e saremo poi pronti a metterci i quattro miliardi che servono". Lo ha detto il ministro dei trasporti Graziano Delrio rispondendo a una domanda sul Ponte sullo Stretto nel corso di un convegno all'Unione Industriali di Napoli.

"Due giorni dopo il mio insediamento - ha detto Delrio - è crollato il viadotto Himera sull Palermo-Catania. C'era una frana da 15 anni che non è stata fermata. Questa è la fotografia di molta parte del Paese che ha fragilità che prima vanno curate. Io se ho un paziente prima di dargli una bistecca fiorentina voglio che mangi il brodino: ora abbiamo somministrato un brodino riattivando una rete dignitosa sul trasporto quotidiano per i cittadini. Poi i corridoi europei vanno però fatti e fatti bene, perché altrimenti l'Italia non può competere e dobbiamo ricordarci che servono merci che viaggiano su treno altrimenti non sono competitive".

