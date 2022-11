Ponte sullo Stretto

Ponte sullo Stretto, Gratteri: ''Non serve, prima ammodernare le autostrade in Sicilia e Calabria''

''Basta pensare che l'autostrada Messina-Palermo, rispetto a quelle che ci sono al nord, è una mulattiera'', afferma Gratteri.

Secondo Nicola Gratteri, il ponte sullo Stretto, per calabresi e siciliani non rappresenta una priorità. "Basterebbe fare un sondaggio e chiedere agli abitanti di queste due Regioni cosa ne pensano di questo argomento. Io, da calabrese, dico che in Calabria vorrei le stesse infrastrutture che ci sono in Veneto, in Emilia Romagna e in Lombardia - ha spiegato infatti il procuratore della Repubblica di Catanzaro -. Basta pensare che l'autostrada Messina-Palermo, rispetto a quelle che ci sono al nord, è una mulattiera. Bisogna prima ammodernare le autostrade in Calabria e Sicilia, dunque, e poi pensare al ponte sullo Stretto".

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Facebook Gratteri

