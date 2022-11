Ponte sullo stretto

Ponte sullo Stretto, Salvini: ''Non sarà semplice, va aggiornato il progetto. Primo atto riattiviamo la società''

''Costruire il Ponte sullo Stretto tecnicamente non sarà semplice, va aggiornato il progetto'', dice Matteo Salvini.

Pubblicata il: 17/11/2022

Costruire il Ponte sullo Stretto "tecnicamente non sarà semplice, va aggiornato il progetto". Lo dice il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini precisando: "Il Cdm che approva la legge di Bilancio probabilmente sarà lunedì. Il primo atto formale e concreto che riapre la via è reinsediare la società Stretto di Messina che è in liquidazione da 9 anni e dovrà tornare a svolgere le proprie funzioni".

Fonte: TGCOM24

